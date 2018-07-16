الرد السريع ينفي انسحابه من طريق بغداد - كركوك بعد اكمال عمليات ثأر الشهداء

2018/07/16 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:نفت قوات الرد السريع، اليوم الاثنين، انسحابها من طريق بغداد - كركوك بعد اكمال عمليات ثأر الشهداء.وقال اعلام الفرقة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، "تحاول بعض الجهات المغرضة بث الاشاعات حول انسحاب فرقة الرد السريع من قاطع المسؤولية والسبب هو الانتصارات التي حققتها في تأمين طريق بغداد-كركوك بعد إكمال عمليات ثأر الشهداء وصولا الى حوض العظيم وتطهير كافة المناطق".

واضاف ان "قطعات فرقتنا مازالت ماسكة للأرض وبإسناد من ابطال الحشد الشعبي وعمليات صلاح الدين وعمليات ديالى وطيران الجيش والقوة الجوية وسوف نبقى ولن ننسحب الا بأمر من القائد العام القوات المسلحة وعلية اقتضى التنوية" .

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