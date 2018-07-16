اشتباكات بين القوات الأمنية وداعش جنوب الموصل

2018/07/16 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل شرطي وإصابة 3 آخرين ...

كشف مصدر أمني مسؤول في قيادة عمليات نينوى، اليوم الاثنين، عن نشوب اشتباكات مع مسلحي داعش المتسللين إلى قرية الحود (60كم جنوب الموصل).

وقال الرائد حازم الحرباوي لمراسلة (باسنيوز)، إن «عصابات داعش الإرهابية اشتبكت مع القوات الأمنية في نقطة تفتيش داخل قرية الحود، ما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة ثلاثة آخرين، ثم لاذ عناصر داعش بالفرار إلى جهة مجهولة داخل القرية».

وأضاف الحرباوي، أن «القوات الأمنية نقلت جثة الشرطي للطب العدلي والمصابين الثلاثة لمستشفى قريب، وفتحت تحقيقاً بحادث تسلل داعش إلى المنطقة».

وعلى صعيد متصل، نفى الحرباوي انسحاب أية قطعات أمريكية من القاعدة التي تعود للتحالف في قرية أم جريس (45كم جنوب الموصل)، مشيراً إلى أن قوات التحالف ما زالت منتشرة داخل القاعدة.

وأشار الحرباوي إلى أن «قوات الشرطة المحلية بدأت بعد ظهر اليوم بتطويق نواحي جنوب الموصل وأطلقت عمليات تفتيش وتدقيق لمطاردة خلايا داعش وفرض الأمن والاستقرار بالمنطقة».

مبيناً أن «قوات الجيش العراقي مع قوات الشرطة المحلية بدأت بعملية تفتيش وتدقيق نواحي القيارة والشورى وحمام العليل جنوب الموصل للبحث عن متسللي داعش وفرض الأمن بالمنطقة»، مؤكداً أن عمليات التفيش شملت تدقيق أغلب القرى وتفتيشها.

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