برشلونة يواصل استعداداته للموسم الجديد

2018/07/16 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – واصل برشلونة استعداداته للموسم الجديد بحضور كافة اللاعبين المتاحين الذين انضم إليهم عددًا من لاعبي الفرق الثاني حتى تكتمل المجموعة .

هذا ويطمح فالفيردي في أن يتمكن من قيادة برشلونة لحصد المزيد من الألقاب في الموسم الجديد حيث ظهر ذلك جليًا في الحماس الذي ساد التدريبات والرغبة في تقديم الأفضل .

وعن أكثر اللاعبين حماسًا في المران فقد ظهر آرثر بصورة مميزة حيث يود أن يثبت نفسه لفالفيردي من البداية بعدما تعاقد معه برشلونة كأحد تدعيماته الصيفية .

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