عضو في الحكمة: التظاهر حق مشروع ولكن حرق دائرة او مقر حزبي 'غير منطقي'

2018/07/16 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اكد عضو لجنة حقوق الانسان النيابية السابق عن محافظة كربلاء، عضو كتلة الحكمة، حبيب الطرفي، اليوم الاثنين، ان التظاهر هو حق مشروع وكفله الدستور، ولكن حرق دائرة او مقر حزب فهذا غير منطقي.

وقال الطرفي في تصريح لـ"الغد برس"، ان "التظاهر حق مشروع وكفله الدستور وما قام به المتظاهرون حق من حقوقهم"، مبينا ان "هناك تردي في الخدمات وسوء في كل الاوضاع".واشار الى ان "المتظاهرين ليس جميهم لديهم نفس المطلب وهناك جهات من سك تريد ان تشوه التظاهر وتسيء الى الدولة والمواطن"، مبينا انه "لايمكن للقوات الامنية الوصول الى الجهات المندسة الا من خلال الاعتقالات لبعض المتشبه بهم".واضاف الطرفي ان "التظاهر هي رسالة ترسل الى المسؤول لطلب المواطن وهذا حق مشروع، ولكن حرق دائرة او مقر حزب فهذا غير منطقي"، مشيرا الى ان "الحكومة ليست عدوة للشعب وليس من حقها رفض التظاهر ولكن ليس من حق المتظاهر ان يمنع العامل او الشركة من عملها".وشدد على ضرورة ان "يحافظ المواطن على الممتلكات العامة لانها امواله وليست اموال المسؤول"، موضحا ان "للمسؤول دولة وللمواطن دولة".ودعا الطرفي "المتظاهرين الحفاظ على اموال وممتلكات الدولة لانها لهم وليس للمسؤول، لانهم متغيرون ويبقى المواطن"، مطالبا "القوات الامنية ان تراعي حقوق المواطن في التظاهر".

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