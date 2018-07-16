قيادي سوري: المستشارون العسكريون لحماية الشعب انسحبوا من منبج ولا تفاوض مع الاسد

2018/07/16 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اكد ممثل الادارة الذاتية لشمال سوريا "روجافا" في اقليم كردستان جاويدان حسن، اليوم الاثنين، ان المستشارين العسكرين التابعين لوحدات حماية الشعب انسحبوا يوم امس من منبج السورية، مبينا انه لا يوجد أي تفاوض مع نظام بشار الاسد.

وقال حسن لـ"الغد برس"، إن "المستشارين العسكرين التابعين لوحدات حماية الشعب YPG انسحبوا يوم امس من مدينة منبج السورية"، مبينا ان "الانسحاب جاء حسب الاتفاق المسبق الذي حصل بين المجلس العسكري في منبج وقوات حماية الشعب وكانت الغاية منها هي تقديم المشورة الى المجلس وتدريب قوات المجلس العسكري وحماية المدينة من تنظيم داعش".وأضاف ان "المستشارين العسكرين انسحبوا الى اطراف المدينة حيث تتواجد هناك القوات الكردية التي اعادت تمركزها هناك"، مشيرا الى انه "في حال تعرض المدينة الى اي خطر فأن تلك القوات في اتم الاستعداد وحول التقارب بين قوات سوريا الديمقراطية مع نظام بشار الاسد ".وأكد انه "لا صحة لأي تقارب بين هذه القوات والنظام"، مبينا انها "مجرد تصريحات من قبل النظام".ولفت الى ان "الكرد وكل الطوائف والقوميات في شمال سوريا مع اي مباحثات ومفاوضات مع النظام اذا كانت تضمن حقوق تلك القوميات في الشمال السوري "، موضحا انه "لا يمكن العودة الى المربع الاول ولا يمكن القبول بحكم مركزي للنظام في "روجافا" ".وفند حسن الانباء التي تقول ان "هناك مخاطر على مستقبل الكرد في سوريا وخاصة بعد الاجتماع الجاري بين بوتين وترامب ويمكن ان تؤدي ذلك الى انسحاب القوات الاميركية من شرق الفرات".وأشار الى ان "القوات الاميركية لن تنسحب من تلك المناطق وهذا ما صرحت بها وزارة الدفاع الاميركية "، مبينا ان "الادارة الاميركية صرحت مرارا انه في حال انسحاب قواتها من الشمال السوري يقابلها ازدياد التواجد الدبلوماسي والموظفين الدبلوماسين في روجافا".واضاف ان "القوات الاميركية لن تنسحب من المنطقة اذا لم تتأكد من زوال خطر تنظيم داعش في المنطقة".

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