قطع الانترنت في العراق يهدد الامن الوظيفي للصحفيين ويوقف اكثر من مائة وكالة وموقع اخباري

2018/07/16 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..



قالت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ان قطع الانترنت الكلي في العراق من قبل الحكومة تسبب بإيقاف عشرات المواقع والوكالات الخبرية والصحف الالكترونية عن العمل.

واضافت في بيان اصدرته ،كما أدى التوقف الى تهديد الامن الوظيفي للمئات من العاملين في وسائل الاعلام، إضافة الى حجب المعلومات ومنع تداولها.

وعدت الجمعية الاجراء بانه “خرق دستوري فاضح، يخالف المادة 38 من الدستور الذي كفل حرية الاعلام والاعلان والنشر بكافة اشكاله”.

وفي الوقت الذي شككت الجمعية بتذرع وزارة الاتصالات القطع بخلل من منافذ الانترنت، فانها “تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة رئيس الوزراء حيدر العبادي لاتخاذه قرار قطع الانترنت، بعد التنسيق مع وسائل الاعلام الالكترونية”

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