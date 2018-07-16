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فيديو| محلل: ملف التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية هدفه تشوية قمة بوتين وترامب
2018/07/16 | 15:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

قال أشرف الصباغ، المحلل السياسي، إن ملف التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية هدفه تشوية قمة بوتين وترامب.

وتقلل موسكو من قيمة مسألة التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.

المزيد من التفاصيل مع أشرف الصباغ، المحلل السياسي، خلال مشاركته مع الإعلامية داليا نجاتي.

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