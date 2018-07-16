فيديو| مراسل الغد: اعترافات من مسؤولين أمريكيين بعلم بوتين بالتدخل الروسي في الانتخابات

2018/07/16 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشار خالد خيري، مراسل قناة الغد من واشنطن، إلى وجود اعترافات من مسؤولين أمريكيين بعلم بوتين بالتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.

ويرى السياسيون الأمريكيون أن المطلب الرئيسي والوحيد في قمة بوتين وترامب في هلسنكي، هو ملف التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.

المزيد من التفاصيل مع خالد خيري، مراسل قناة الغد من واشنطن، خلال مشاركته مع الإعلامية داليا نجاتي.

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