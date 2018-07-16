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صورة : التشكيلة المثالية من لاعبي الليجا في مونديال روسيا
2018/07/16 | 15:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – تم نشر التشكيلة المثالية من لاعبي الليجا في مونديال روسيا الذي انتهى أمس الأحد بفوز المنتخب الفرنسي على نظيره الكرواتي برباعية لهدفين .

هذا وقد تم إختيار اللاعبين الذين وضعوا بصمتهم رفقة فرقهم بالبطولة وهم ” نافاس ، فاران ، اومتيتي ، مينا ، راكتيتش ، مودريتش ، لوكاس هيرنانديز ، جريزمان ، كوتينيو ، كوستا ولويس سواريز ” .

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