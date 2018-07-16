2018/07/16 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – تم نشر التشكيلة المثالية من لاعبي الليجا في مونديال روسيا الذي انتهى أمس الأحد بفوز المنتخب الفرنسي على نظيره الكرواتي برباعية لهدفين .

هذا وقد تم إختيار اللاعبين الذين وضعوا بصمتهم رفقة فرقهم بالبطولة وهم ” نافاس ، فاران ، اومتيتي ، مينا ، راكتيتش ، مودريتش ، لوكاس هيرنانديز ، جريزمان ، كوتينيو ، كوستا ولويس سواريز ” .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صورة : التشكيلة المثالية من لاعبي الليجا في مونديال روسيا) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صورة : التشكيلة المثالية من لاعبي الليجا في مونديال روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).