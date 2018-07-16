2018/07/16 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عاقدت الهيئة الإدارية لنادي الطلبة، مع المدرب حكيم شاكر، مدرب السويق العُماني لقيادة الفريق في الموسم المقبل.وقال رئيس الهيئة الإدارية للطلبة، علاء كاظم، في تصريح صحفني، إنهم قرروا إسناد مهمة قيادة الفريق، إلى المدرب حكيم شاكر".وأضاف أن الطاقم المساعد يتألف من المدربين صادق سعدون ومهند زيدان، وسيتم اختيار مدرب حراس المرمى، في وقت لاحق.وأوضح كاظم، أن إدارة الطلبة، جادة لأن يكون الموسم المقبل، مميزا للفريق العراقي".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكيم شاكر مدرباً للطلبة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكيم شاكر مدرباً للطلبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).