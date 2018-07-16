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حكيم شاكر مدرباً للطلبة
2018/07/16 | 15:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز} عاقدت الهيئة الإدارية لنادي الطلبة، مع المدرب حكيم شاكر، مدرب السويق العُماني لقيادة الفريق في الموسم المقبل.وقال رئيس الهيئة الإدارية للطلبة، علاء كاظم، في تصريح صحفني، إنهم قرروا إسناد مهمة قيادة الفريق، إلى المدرب حكيم شاكر".وأضاف أن الطاقم المساعد يتألف من المدربين صادق سعدون ومهند زيدان، وسيتم اختيار مدرب حراس المرمى، في وقت لاحق.وأوضح كاظم، أن إدارة الطلبة، جادة لأن يكون الموسم المقبل، مميزا للفريق العراقي".انتهى

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