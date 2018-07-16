الإثنين 16 تموز 2018 م (3 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


تفاصيل جديدة في عقد رونالدو مع يوفنتوس
2018/07/16 | 15:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {دولية: الفرات نيوز} انتقل البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسباني، نحو يوفنتوس الإيطالي في الأسبوع الماضي ويتم تقديمه اليوم رسميا.وبحسب ما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن يوفنتوس سوف يدفع 50 مليون يورو حاليا لريال مدريد مقابل التعاقد مع كريستيانو رونالدو و50 مليون يورو أخرى بعد عام.وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد لم يضع أي بنود تعويضية أو حوافز في عقد البرتغالي كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس التي تعتمد على مستواه مع السيدة العجوز في المواسم المقبلة.وتابعت الصحيفة أن ريال مدريد اكتفى بالحصول على 100 مليون يورو من رحيل كريستيانو رونالدو كأعلى صفقة في تاريخ الفريق الملكي.يشار إلى أن رونالدو وقع على عقد لمدة 4 سنوات مع يوفنتوس مقابل 30 مليون يورو سنويا.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل جديدة في عقد رونالدو مع يوفنتوس) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل جديدة في عقد رونالدو مع يوفنتوس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).


كامل التفاصيل في: الفرات نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ صالح مسلم يكشف "شرطا وحيدا" للاتفاق مع دمشق
⋙ واع / العدل :الحكم بالسجن نصف قرن لموظفة في إحدى دوائر التسجيل العقاري ببغداد
⋙ واع / مفتشية الداخلية :ضبط أحد حراس سجن كروبر متلبساً بالرشوة
⋙ واع / وصول وزير الداخلية الى كربلاء
⋙ موانع حالت دون تقدمنا
بالفيديو والصور
⋙ تايلور سويفت تتجاوز موقفا محرجا أثناء حفلها الغنائي بكل احترافية (فيديو)
⋙ فيديو| محلل: الموقف من أوكرانيا أكثر ما يقلق الأوروبيين في قمة ترامب وبوتين
⋙ بالصورة.. متظاهرو البصرة يحرقون صورة “الخميني” في مدخل شارعه
الأكثر شيوعا