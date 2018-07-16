تفاصيل جديدة في عقد رونالدو مع يوفنتوس

2018/07/16 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} انتقل البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسباني، نحو يوفنتوس الإيطالي في الأسبوع الماضي ويتم تقديمه اليوم رسميا.وبحسب ما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن يوفنتوس سوف يدفع 50 مليون يورو حاليا لريال مدريد مقابل التعاقد مع كريستيانو رونالدو و50 مليون يورو أخرى بعد عام.وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد لم يضع أي بنود تعويضية أو حوافز في عقد البرتغالي كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس التي تعتمد على مستواه مع السيدة العجوز في المواسم المقبلة.وتابعت الصحيفة أن ريال مدريد اكتفى بالحصول على 100 مليون يورو من رحيل كريستيانو رونالدو كأعلى صفقة في تاريخ الفريق الملكي.يشار إلى أن رونالدو وقع على عقد لمدة 4 سنوات مع يوفنتوس مقابل 30 مليون يورو سنويا.انتهى

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