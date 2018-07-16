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الاعرجي يصل إلى كربلاء المقدسة لبحث الاوضاع الأمنية في المحافظة

العراقامن

الاعرجي يصل إلى كربلاء المقدسة لبحث الاوضاع الأمنية في المحافظة

الاثنين 16 يوليو 2018 - 15:29

الاعرجي يصل إلى كربلاء المقدسة لبحث الاوضاع الأمنية في المحافظة

الاعرجي يصل إلى كربلاء المقدسة لبحث الاوضاع الأمنية في المحافظة

الاعرجي يصل إلى كربلاء المقدسة لبحث الاوضاع الأمنية في المحافظة

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