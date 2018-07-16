الإثنين 16 تموز 2018 م (3 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


لاي شيء عزت وزارة الكهرباء تفاقم ازمة الطاقة في المحافظات العراقية ؟
2018/07/16 | 15:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وقال مدير عام توزيع الطاقة احمد موسى في تصريحات لبرنامج المرتفع الذي يبث على شاشة الغدير :"ان الحمل الزائد على الاستهلاك ادى لتفاقم الازمة في العراق".انتهى ع.خ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاي شيء عزت وزارة الكهرباء تفاقم ازمة الطاقة في المحافظات العراقية ؟) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاي شيء عزت وزارة الكهرباء تفاقم ازمة الطاقة في المحافظات العراقية ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).


كامل التفاصيل في: قناة الغدير ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ واع / العدل :الحكم بالسجن نصف قرن لموظفة في إحدى دوائر التسجيل العقاري ببغداد
⋙ واع / مفتشية الداخلية :ضبط أحد حراس سجن كروبر متلبساً بالرشوة
⋙ واع / وصول وزير الداخلية الى كربلاء
⋙ موانع حالت دون تقدمنا
⋙ الرؤيا المنهجية في تحقيق مطالب المتظاهرين
بالفيديو والصور
⋙ تايلور سويفت تتجاوز موقفا محرجا أثناء حفلها الغنائي بكل احترافية (فيديو)
⋙ فيديو| محلل: الموقف من أوكرانيا أكثر ما يقلق الأوروبيين في قمة ترامب وبوتين
⋙ بالصورة.. متظاهرو البصرة يحرقون صورة “الخميني” في مدخل شارعه
الأكثر شيوعا