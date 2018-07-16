لاي شيء عزت وزارة الكهرباء تفاقم ازمة الطاقة في المحافظات العراقية ؟

2018/07/16 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مدير عام توزيع الطاقة احمد موسى في تصريحات لبرنامج المرتفع الذي يبث على شاشة الغدير :"ان الحمل الزائد على الاستهلاك ادى لتفاقم الازمة في العراق".انتهى ع.خ

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