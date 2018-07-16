عضو في مجلسِ المثنى يحذر من اجندات تحرك المندسين لاستهداف القوى الوطنية

2018/07/16 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استغربت عضو مجلسِ محافظة المثنى زينب الجياشي ، اليوم الاثنين ، من حرق مقرِ منظمة بدر في المحافظة مؤكدة ان هناك اجندات تحرِك المندسين في التظاهرات لاستهداف القوى الوطنية .

وتعليقًا على احداث المثنى استنكرت الجياشي في تصريحٍ للغديرِ "حرق مقرِ منظمة بدر التي لها اليد الطولى في الدفاعِ عن الوطنِ بوجه الارهاب والوقوف الى جانبِ البلاد في الضرورات الوطنية ".وفي تصريحٍ للغدير اكد عضو تحالفِ الفتح علي المرشدي ان شيوخ وعشائر محافظة المثنى يرفضون ممارسات المجاميعِ المندسة بين صفوف المتظاهرين غير الاخلاقية جملة وتفصيلانتهى ع.خ

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