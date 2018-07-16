2018/07/16 | 15:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اعلنت الهيئة الادارية لنادي الطلبة الرياضي، اليوم الاثنين، تسمية المدرب حكيم شاكر مدربا لفريقها الكروي خلال الموسم المقبل.وذكر بيان لادارة النادي تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "الادارة سمت حكيم شاكر مدربا لفريق الكرة بعد الاتفاق بشكل رسمي على كافة بنود العقد".

واضاف ان "خطوة التعاقد مع مدرب المنتخب الوطني سابقا حكيم شاكر تأتي بهدف اعادة ترتيب أوراق الأنيق في الموسم المقبل".واشار الى ان "الادارة تعمل من اجل استقطاب عدد من اللاعبين المميزين واللاعبين النجوم وضمهم لصفوف الأنيق لتشكيل فريق يعيد الفريق الطلابي الى المقدمة والمنافسة على لقب الدوري".يشار الى ان فريق الطلبة في الموسم الحالي تعاقد مع 5 مدربين لقيادة فريقه الكروي واخرهم الكابتن صادق سعدون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكيم شاكر مدربا للانيق في الموسم المقبل ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكيم شاكر مدربا للانيق في الموسم المقبل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).