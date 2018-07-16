2018/07/16 | 15:48

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واشنطن تتجاهل مناشدات أوروبا..



وبروكسل تسن قانونا لتعطيل عقوباتها

أعطى وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، "الضوء الأخضر" لتعديلات في القانون تهدف لتجاوز العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

ويخطط الاتحاد الأوروبي، في إجراء وقائي من تداعيات هذه العقوبات على الشركات الأوروبية، لإصدار قانون يحظر على الشركات الأوروبية الاستجابة لهذه العقوبات، ويسمح بعدم الاعتراف بقرارات المحاكم الأجنبية بهذا الشأن.

ويأتي ذلك في وقت رفضت فيه الولايات المتحدة مناشدة الاتحاد الأوروبي لها بمنح إعفاءات للشركات الأوروبية من تطبيق العقوبات ضد إيران.

وفي خطاب للدول الأوروبية، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن بلاده ترفض هذه المناشدات، لأنها ترغب في ممارسة أقصى ضغط على طهران، مشيرا إلى أن الإعفاءات ستمنح في حال أنها تفيد الأمن القومي الأمريكي.

ويخشى الاتحاد الأوروبي من أن تعاملاته التجارية مع طهران التي تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات قد تتعرض للخطر نتيجة للعقوبات الأمريكية الجديدة على إيران.

وفرضت العقوبات الأمريكية ضد إيران في مايو الماضي، بعد أن قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق الدولي المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

المصدر: وكالات

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