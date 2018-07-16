جعفر المظفر - حوار حول العلمانية

2018/07/16 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جعفر_المظفر البيئة التي دخلت فيها العلمانية مواجهاتها مع الفكر الديني الكهنوتي في الغرب كان لها التاثير الأكبر على حسم الصراع لصالح العلمانية ولم يأتِ الحسم نتيجة لقوة الإقناع الفكري.لنفكر بالمدخل التالي: لدينا مقاتلان يلجان إلى ساحة حرب مشتعلة, الأول مفتول العضلات ولكن بدون درع أو خوذة, والثاني هزيل البنية ولكنه مدرع بأجهزة واقية.لو إلتقى الأول مع الثاني في حلبة ملاكمة أو مصارعة لما إحتاج الأول سوى لثو......

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