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#محسن ابو رمضان - سياسات الرئيس ترامب بين التهديدات والفرص
2018/07/16 | 15:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #محسن_ابو_رمضان استبق الرئيس ترامب لقائه مع الرئيس الروسي بوتين في العاصمة الفنلندية هيلسنكي بإعلانه ان كل من روسيا والصين والاتحاد الأوروبي اعداء لنا .اثار هذا التصريح لدى العديد من المراقبين جملة من الاسئلة والملاحظات التي تعكس حالة القلق جراء السياسات التي يتبنها ترامب تجاه العديد من القضايا الدولية ، في محاولة للعودة لأساليب الاستعمار الخشنة والقوة المباشرة دون تغليفها بالأساليب السياسية والدبلوماسية التي......

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