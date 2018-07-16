فؤاد النمري - ما زال العالم يعيش عصر الثورة الإشتراكية - 5

2018/07/16 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فؤاد_النمري الأجزاء الأربعة السابقة من هذه الأطروحة قالت للأحزاب الشيوعية - التي لم تعد شيوعية - أن برامجكم السياسية باتت لزوم ما لا يلزم وليست إلا من ثرثرة البورجوازية الوضيعة وهي العدو الرئيسي والأصعب للإشتراكية، لكن أحداً من هؤلاء الشيوعيين المفلسين لم ينأم بحرف .الأمر وارد جداً فالبورجوازية الوضيعة لها رطين خاص بها ولا ترغب في أن تستفهم أية مفاهيم ماركسية .والاحتمال الآخر بعد الإفتراض أن ثمة شيوعيين ساب......

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