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#فؤاد النمري - ما زال العالم يعيش عصر الثورة الإشتراكية - 5
2018/07/16 | 15:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #فؤاد_النمري الأجزاء الأربعة السابقة من هذه الأطروحة قالت للأحزاب الشيوعية - التي لم تعد شيوعية - أن برامجكم السياسية باتت لزوم ما لا يلزم وليست إلا من ثرثرة البورجوازية الوضيعة وهي العدو الرئيسي والأصعب للإشتراكية، لكن أحداً من هؤلاء الشيوعيين المفلسين لم ينأم بحرف .

الأمر وارد جداً فالبورجوازية الوضيعة لها رطين خاص بها ولا ترغب في أن تستفهم أية مفاهيم ماركسية .

والاحتمال الآخر بعد الإفتراض أن ثمة شيوعيين ساب......

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