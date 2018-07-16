ناشطو بغداد يحددون أماكن تحشيد تظاهرات اليوم

2018/07/16 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ بغداد كشف ناشطون، اليوم الاثنين، عن ثلاث مناطق للتحشيد لتظاهرات اليوم في العاصمة بغداد، مبينين أنها ستكون في حي العامل جنوبي غرب بغداد، وساحة التحرير وسط بغداد، ومدينة الصدر شرقي بغداد.وقال أحد الناشطين لـ”الرشيد نيوز” ورفض الكشف عن اسمه، إن “المكان الأول لتجمع المتظاهرين سيكون في ساحة التحرير الساعة الـ6 مساءً”.وأضاف […]

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