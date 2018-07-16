الإثنين 16 تموز 2018 م (3 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


ناشطو بغداد يحددون أماكن تحشيد تظاهرات اليوم
2018/07/16 | 15:51
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/ بغداد كشف ناشطون، اليوم الاثنين، عن ثلاث مناطق للتحشيد لتظاهرات اليوم في العاصمة بغداد، مبينين أنها ستكون في حي العامل جنوبي غرب بغداد، وساحة التحرير وسط بغداد، ومدينة الصدر شرقي بغداد.

وقال أحد الناشطين لـ”الرشيد نيوز” ورفض الكشف عن اسمه، إن “المكان الأول لتجمع المتظاهرين سيكون في ساحة التحرير الساعة الـ6 مساءً”.

وأضاف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناشطو بغداد يحددون أماكن تحشيد تظاهرات اليوم) نشر أولاً على موقع (الرشيد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناشطو بغداد يحددون أماكن تحشيد تظاهرات اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرشيد نيوز).


كامل التفاصيل في: الرشيد نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ عاجل.. الاعرجي يصل الى كربلاء لبحث الأوضاع الأمنية
⋙ الحكيم والمطلك يبحثان المستجدات السياسية وآليات تشكيل الحكومة
⋙ رئيس مجلس القضاء ووزير الداخلية يبحثان حماية المتظاهرين وممتلكات الدولة
⋙ برشلونة يراقب نجم أياكس عن قرب استعدادًا لضمه
⋙ بعد فوز فرنسا على كرواتيا، هل حصل الديوك على النسخة الأصلية لكأس العالم؟
بالفيديو والصور
⋙ تايلور سويفت تتجاوز موقفا محرجا أثناء حفلها الغنائي بكل احترافية (فيديو)
⋙ فيديو| محلل: الموقف من أوكرانيا أكثر ما يقلق الأوروبيين في قمة ترامب وبوتين
⋙ بالصورة.. متظاهرو البصرة يحرقون صورة “الخميني” في مدخل شارعه
الأكثر شيوعا