الإثنين 16 تموز 2018 م (3 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


40 جريحا وقتيلا الحصيلة النهائية لتظاهرات كربلاء
2018/07/16 | 15:51
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 40 جريحا وقتيلا الحصيلة النهائية لتظاهرات كربلاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الغد برس الإلكتروني بتاريخ: 2018/07/16 | 15:51.

النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الغد برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (40 جريحا وقتيلا الحصيلة النهائية لتظاهرات كربلاء ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (40 جريحا وقتيلا الحصيلة النهائية لتظاهرات كربلاء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).


كامل التفاصيل في: الغد برس ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ عاجل.. الاعرجي يصل الى كربلاء لبحث الأوضاع الأمنية
⋙ الحكيم والمطلك يبحثان المستجدات السياسية وآليات تشكيل الحكومة
⋙ رئيس مجلس القضاء ووزير الداخلية يبحثان حماية المتظاهرين وممتلكات الدولة
⋙ برشلونة يراقب نجم أياكس عن قرب استعدادًا لضمه
⋙ بعد فوز فرنسا على كرواتيا، هل حصل الديوك على النسخة الأصلية لكأس العالم؟
بالفيديو والصور
⋙ تايلور سويفت تتجاوز موقفا محرجا أثناء حفلها الغنائي بكل احترافية (فيديو)
⋙ فيديو| محلل: الموقف من أوكرانيا أكثر ما يقلق الأوروبيين في قمة ترامب وبوتين
⋙ بالصورة.. متظاهرو البصرة يحرقون صورة “الخميني” في مدخل شارعه
الأكثر شيوعا