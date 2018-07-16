الأعرجي يصل كربلاء على رأس قوة كبيرة ويجري اجتماعا موسعا في قيادة الشرطة

2018/07/16 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:وصل وزير الداخلية قاسم الاعرجي، اليوم الاثنين، على رأس قوة كبيرة الى كربلاء ، فيما اجرى اجتماعا موسعا في قيادة الشرطة.وقال مصدر مطلع لـ"الغد برس"، إن " وزير الداخلية قاسم الاعرجي وصل قبل قليل، على رأس قوة كبيرة الى كربلاء ".

وأضاف انه "اجرى اجتماعا موسعا في قيادة الشرطة المحافظة".وكانت القوات الامنية نفذت، اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة ضد المتظاهرين في كربلاء.وتشهد مدن جنوب العراق، احتجاجات جديدة لليوم السابع على التوالي تخللتها اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن وأعمال تخريب استهدفت مقرات تابعة لأحزاب ومحاولات لاقتحام مقرات إدارية وغيرها ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

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