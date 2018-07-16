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مصدر: انتهاء العد والفرز اليدوي في دهوك بنتيجة مطابقة
2018/07/16 | 15:53
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ الغد برس:أفاد مصدر في مفوضية الانتخابات، اليوم الاثنين، بإنتهاء عد والفرز اليدوي في دهوك بنتيجة مطابقة.وقال المصدر لـ"الغد برس"، إن "تم الانتهاء، اليوم، من العد والفرز اليدوي في مكتب دهوك "، مبينا ان " ١٠٧ محطة مطابقة ولا يوجد عزل فيها"

وأضاف "اما المحطات الملغاة والبالغ عددها ١٩٧ محطة تم عدها وفرزها اليوم"، موضحا ان "الملغي منها ١٩٤ اما المطابق ٣ يجري العد والفرز عليها الان".وأشار الى ان "197محطة ملغاة أصلا وبالتالي النتائج لن تتغير بدهوك".

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