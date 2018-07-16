المالكي: جاهزون للانخراط بأعمال منظمة حظر الأسلحة الكيماوية

2018/07/16 | 15:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن دولة فلسطين جاهزة للانخراط بأعمال منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ومنع استخدامه، وضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني من هذه الأسلحة وغيرها من الانتهاكات الجسيمة، التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد المالكي، خلال لقائه اليوم الإثنين، مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أحمد أوزومجو، ومستشاريه، وذلك بعد دخول عضوية دولة فلسطين حيز النفاذ في المنظمة، على أن دولة فلسطين قد قدمت إعلانا حول جاهزيتها للانخراط بأعمال المنظمة، ومنع استخدام أي أسلحة كيماوية، وفي الوقت ذاته.

وأكد المالكي، أن رؤية دولة فلسطين منسجمة مع رؤية المنظمة في المساهمة الفاعلة مع المجتمع الدولي لحظر استخدام الأسلحة الكيماوية، وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وتعزيز الأمن والسلام في المنطقة، منوها لأهمية قيام المنظمة الدولية، بتدريب الكوادر الفلسطينية على التعامل مع خطر هذه الأسلحة.

بدوره، أشار أوزومجو إلى أهمية انضمام دولة فلسطين إلى المنظمة، وعالمية هذه المنظمة والاتفاقية، ودورها في العالم، وأكد استعداد المنظمة استقبال الكوادر الفلسطينية للتعرف على مجمل عمل المنظمة.

وحضر الاجتماع من الجانب الفلسطيني سفيرة فلسطين لدى هولندا روان سليمان، ومساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف السفير عمار حجازي، ورئيس إدارة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله، والقانونية ياسمين زعيتر.

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