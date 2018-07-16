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فيديو| محلل: الموقف من أوكرانيا أكثر ما يقلق الأوروبيين في قمة ترامب وبوتين
2018/07/16 | 15:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

قمة ترامب وبوتين في هلسنكي لها جانبان، والموقف من أوكرانيا هو النقطة المفصلية التي تقلق الأوروبيين في القمة، خاصة أن هناك شبه حرب تجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

المزيد من التفاصيل مع أحمد الأصفهاني المحلل السياسي خلال مشاركته مع الإعلامية داليا نجاتي.

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