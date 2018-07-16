البنك المركزي يبيع نحو 182 مليون دولار في مزاد العملة

2018/07/16 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنك المركزي العراقي ، الاثنين ، عن بيع اكثر من 182 مليون دولار في مزاد بيع العملة الأجنبية .

وذكر بيان للبنك تلقت وكالة الراي العام / بونا نيوز / نسخة منه ، أن " إجمالي المبلغ المباع بلغ 182 مليونا و357 ألفاً و580 دولاراً، بمشاركة 35 مصرفاً ".

وبلغ إجمالي البيع لأغراض تعزيز الأرصدة في الخارج / حوالات واعتمادات / 139 مليونا و837 ألفاً و580 دولاراً، فيما بلغ اجمالي البيع النقدي 42 مليونا و520 ألف دولار" .

وتابع البيان، أن" بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج والبيع النقدي كان بسعر 1190 ديناراً لكل دولار ".

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