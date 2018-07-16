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تعرف علي اسماء اللاعبين المتوقع مغادرتهم برشلونة
2018/07/16 | 15:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة- كشفت صحيفة الموندو الاسبانية أن الفريق الكتالوني يحاول تخفيض عدد لاعبيه قائلة : أسبوع جديد لبرشلونة محاولاً تخفيض عدد لاعبي الفريق الأول.

الفريق الكتلوني يثق بإغلاق عملية بيع لاعب أو لاعبين قبل بداية جولته في الولايات المتحدة.

أبرز المرشحين لمغادرة الفريق في الأيام القليلة القادمة هم ’ أندريه جوميز،رافينيا و مارلون ’.

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