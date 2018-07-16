2018/07/16 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة- كشفت صحيفة الموندو الاسبانية أن الفريق الكتالوني يحاول تخفيض عدد لاعبيه قائلة : أسبوع جديد لبرشلونة محاولاً تخفيض عدد لاعبي الفريق الأول.الفريق الكتلوني يثق بإغلاق عملية بيع لاعب أو لاعبين قبل بداية جولته في الولايات المتحدة.أبرز المرشحين لمغادرة الفريق في الأيام القليلة القادمة هم ’ أندريه جوميز،رافينيا و مارلون ’.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف علي اسماء اللاعبين المتوقع مغادرتهم برشلونة) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف علي اسماء اللاعبين المتوقع مغادرتهم برشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).