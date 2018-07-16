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رسميًا : سيرجي روبيرتو يغيب عن السوبر الإسباني بتأكيد عقوبته
2018/07/16 | 15:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – قررت المحكمة العليا إبقاء عقوبة الإيقاف على سيرجي روبيرتو لاعب برشلونة ليغيب بذلك عن السوبر الإسباني أمام إشبيلية حيث كان قد طُرد في الكلاسيكو للإعتداء على مارسيلو وتم إيقافه بأربع مباريات .

هذا وقد حاول برشلونة الإستئناف في عدة إتجاهات من أجل تقليص العقوبة لكن ذلك لم يحدث لتتأكد من خلال المحكمة العليا ومن ثم يفقد فالفيردي روبيرتو في مواجهة إشبيلية في السوبر الإسباني .

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