باريس تغلق مكتب التجارة والاستثمار التابع للسفارة الفرنسية في روسيا

2018/07/16 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن بيان صادر عن السفارة الفرنسية في موسكو أن باريس قررت إغلاق مكتب التجارة والاستثمار التابع للسفارة الفرنسية في روسيا اعتبارا من اليوم الاثنين 16 يوليو/تموز.

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