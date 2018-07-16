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باريس تغلق مكتب التجارة والاستثمار التابع للسفارة الفرنسية في روسيا
2018/07/16 | 15:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن بيان صادر عن السفارة الفرنسية في موسكو أن باريس قررت إغلاق مكتب التجارة والاستثمار التابع للسفارة الفرنسية في روسيا اعتبارا من اليوم الاثنين 16 يوليو/تموز.

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