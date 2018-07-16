تايلور سويفت تتجاوز موقفا محرجا أثناء حفلها الغنائي بكل احترافية (فيديو)

2018/07/16 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للمطربة الأمريكية، تايلور سويفت، من أحدث حفلاتها الغنائية، وهي تتجاوز بكل احترافية موقفا محرجا تعرضت له.

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