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تايلور سويفت تتجاوز موقفا محرجا أثناء حفلها الغنائي بكل احترافية (فيديو)
2018/07/16 | 15:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للمطربة الأمريكية، تايلور سويفت، من أحدث حفلاتها الغنائية، وهي تتجاوز بكل احترافية موقفا محرجا تعرضت له.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تايلور سويفت تتجاوز موقفا محرجا أثناء حفلها الغنائي بكل احترافية (فيديو)) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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