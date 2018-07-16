لقب الأقوى في العالم بالفن النبيل ينحصر بين روسي وإنجليزي

2018/07/16 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق لاعب الملاكمة الروسي المصنف ضمن فئة الوزن الثقيل، ألكسندر بوفيتكين، حول مباراته القادمة ضد نظيره البريطاني، إنتوني جوشوا، بأنه سار بعناد لمواجهة أقوى ملاكم في العالم على الحلبة.

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