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لقب الأقوى في العالم بالفن النبيل ينحصر بين روسي وإنجليزي
2018/07/16 | 15:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- علق لاعب الملاكمة الروسي المصنف ضمن فئة الوزن الثقيل، ألكسندر بوفيتكين، حول مباراته القادمة ضد نظيره البريطاني، إنتوني جوشوا، بأنه سار بعناد لمواجهة أقوى ملاكم في العالم على الحلبة.

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