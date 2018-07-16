دهس مجموعة من الزوار العراقيين في محافظة خوزستان شرقي ايران

2018/07/16 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خوزستان -الشرقية 16تموز: أقدم ايراني على دهس مجموعة من الزوار العراقيين بسيارته في محافظة خوزستان شرقي ايران ما اسفر عن مصرع 3 منهم واصابة 2 اخرين بجروح .ونقلت وكالات الانباء الايرانية عن قائد قوى الامن الداخلي في مدينة داورزن العقيد جمشيد بدري قوله ان سيارة صالون شخصية صدمت 5 زوار عراقيين مشاة على بعد 5 كم من مدينة داورزن.واضاف بدري ان الحادث اسفر عن مصرع 3 من الزوار العراقيين واصابة اثنين اخرين بجروح نقلا على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج .

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