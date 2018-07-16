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تظاهرة حاشدة امام حقل للغاز في البصرة
2018/07/16 | 17:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- البصرة -الشرقية 16تموز: تجمع مئات المحتجين صباح اليوم الإثنين أمام أحد حقول الغاز الرئيسة في محافظة البصرة جنوبي العراق.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني ومصادر في قطاع الطاقة أن نحو 200 متظاهر تجمعوا عند مدخل حقل السيبة الغازي، وجددوا مطالبهم بتوفير الوظائف وتقليل العمالة الأجنبية وتوفير الكهرباء والخدمات الأخرى.

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