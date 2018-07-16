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الكهرباء: ايران رفض استئناف تصدير الكهرباء الى العراق
2018/07/16 | 17:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/ بغداد اعلن وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، اليوم الإثنين، إن وفده أخفق في إقناع إيران، باستئناف تصدير الطاقة الكهربائية بعد لقاء المسؤولين الايرانيين في العاصمة طهران.

ونقل بيان للوزارة عن الفهداوي قوله إن “الوفد العراقي أخفق في إقناع الجانب الإيراني بالاستمرار في تزويد البلاد بالطاقة الكهربائية”، دون الإشارة إلى الأسباب.

  وأضاف البيان الذي […]

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