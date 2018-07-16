خلية الاعلام الحكومي: النفط وفرت نحو 139 الف درجة وظيفية للبصرة

2018/07/16 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت خلية الاعلام الحكومي، اليوم الاثنين، انه اي مشكلة في انتاج النفط سيؤثر بشكل على المواطن العراقي، فيما اوضحت ان جميع توصيات الوزارية بشأن محافظة البصرة سترفع لمجلس الوزراء.

وذكرت الخلية في مؤتمر صحفي تابعتها وكالة الراي العام / بونا نيوز / ، ان "الحكومة تحاول حل جميع المشاكل المتعلقة بتقديم الخدمة للمواطن باسرع فترة ممكنة وفق ما متوفر من امكانيات وقدرات مالية"، موكدة ان "وزارات الكهرباء والصحة والتعليم والنفط ستبذل كل الجهود من اجل المضيء بالبلد نحو الامام".

واوضحت ان "وزارة النفط وفرت اكثر من 139 الف درجة وظيفية لمحافظة البصرة من خلال شركات الانتاج والتصدير للنفط، اضافة الى ستقوم بفتح شركة الفاو للطاقة وستوفر 25 الف درجة في المحافظة".

واشارت الى ان " انه اي مشكلة في انتاج النفط سيؤثر بشكل على المواطن العراقي"، مؤكدة ان "جميع توصيات الوزارية بشأن محافظة البصرة سترفع لمجلس الوزراء للنظر فيها".

يشار الى ان البلد يشهد موجة تظاهرات حاشدة في اغلب المحافظات احتجاجاً على سوء الخدمات وانتشار البطالة.

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