إيران تحذر السعودية من زيادة إنتاج النفط بوتيرة تتجاوز الاتفاق

2018/07/16 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: حذر وزير النفط الإيراني من تجاوز إنتاج النفط لدى الدول الأعضاء بـ"أوبك" المستويات المتفق عليها الأمر الذي قد يتسبب في "تقويض فعالية المنظمة".

وفي الشهر الماضي اتفقت منظمة "أوبك" على خفض نسبة الامتثال إلى اتفاق خفض الإنتاج حتى مستوى 100% مع بداية الشهر الجاري، بعد تجاوزها مستوى 150% في شهر مايو.

وأضاف "بيجان زانجانيه" في خطاب إلى نظيره "خالد الفالح" اليوم الاثنين أن هذا الاتفاق لا يضمن للدول الأعضاء الحق في تجاوز مستوى الإنتاج أعلى المتفق عليه، نقلاً عن وكالة "شانا".

وأوضح "زانجانيه" أن إنتاج بعض الدول الأعضاء في يونيو كان أعلى مما اتفق عليه الأعضاء، "هذا انتهاك لالتزامهم، نشعر بالقلق من أن هذا النهج قد يستمر في الأشهر المتبقية من الاتفاق ليتحول الأمر إلى ممارسة روتينية".

وفي الشهر الماضي ساهمت السعودية بأكبر زيادة في الإنتاج النفطي، حيث ارتفع بمقدار 405.4 ألف برميل يومياً ليصل إجمالي إنتاجها إلى 10.42 مليون برميل يومياً.

كما حذر المسئول الإيراني من أن أوبك قد تفقد فاعليتها في حالة ضخ الدول الأعضاء خام أكثر من المتفق عليه في يونيو الماضي.

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