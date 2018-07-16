السجن نصف قرن لموظفة في التسجيل العقاري ساهمت بسرقة 67 مليار دينار

2018/07/16 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، السجن نصف قرن بحق موظفة في إحدى دوائر التسجيل العقاري في بغداد ساهمت بسرقة 67 مليار دينار.

وقال المفتش العام للوزارة حسن حمود العكيلي، في بيان صحفي اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إن "المحاكم المختصة بقضايا النزاهة أصدرت احكاما بالسجن بحق موظفة في التسجيل العقاري لمدة تجاوزت نصف قرن".

وأضاف العكيلي، أن "13 حكما بالسجن لفترات متفرقة صدرت بحق (و.ي.ك) وكانت تشغل منصب معاون مدير باحدى دوائر التسجيل العقاري في بغداد، ووصل مجموع الاحكام لغاية الان (51) سنة سجن".

وتابع، أن "المدانة كانت تمنح سندات عقارية وكتب صحة صدور مزورة، وتتلاعب في مساحة وجنس وملكية العقارات التي استخدمها افراد العصابة كضمانات عقارية لقروض من المصارف الحكومية، وتم سرقة (67) مليار دينار جراء عمليات التزوير تلك".

وأشار العكيلي، إلى أن "عمليات التزوير طالت ايضا املاك وزارة المالية، اذ قامت المدانة بتحويل ملكية عدد من العقارات بسندات مزورة الى مواطنين، وهو ما كشفه الفريق المكلف من مكتب المفتش العام خلال عمليات التدقيق في دائرة التسجيل العقاري في المدائن".

ودعا المفتش العام، إلى "اعتماد المكننة الالكترونية والتقنيات الحديثة في التعاملات العقارية، لان اغلب اسباب عمليات التزوير تكون نتيجة استخدام المعاملات الورقية في الاجراءات العقارية والتي تكون غالبا معرضة للتزوير من قبل اصحاب النفوس الضعيفة".انتهى/س

المصدر: وكالات

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