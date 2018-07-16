رئيس الوزراء يدعو القوات الامنية الى المساهمة في دعم حملة البناء والاعمار

2018/07/16 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي القوات الامنية الى المساهمة في دعم حملة البناء والاعمار التي تتجه الحكومة الى تحقيقها.وقال العبادي خلال زيارته اليوم الى المقر العام لهيئة الحشد الشعبي أن ” القوات العراقية لم تقاتل عصابة داعش الارهابية التي احتلت المدن وهددت كل العراق الا من اجل دفع الضرر عن الشعب العراقي وتوفير حياة آمنة مستقرة وخدمات لائقة لجميع العراقيين”.واضاف العبادي أن ” من حق الشعب العراقي ان يطالب بحقوقه وتحسين الخدمات ومن واجب الحكومة تلبيتها والاستجابة للمطالب التي تتم بطريقة سلمية وعزل المسيئين”واشاد ” بالحشد الشعبي وشجاعة مقاتليه والتضحيات الغالية التي قدموها وقدمتها باقي صنوف القوات الامنية في تحقيق النصر وانقاذ ابناء المناطق المحررة والدفاع عنهم وعن جميع العراقيين” .ودعا العبادي “القوات الامنية التي حققت النصر والامن بوحدتها الى المساهمة في دعم حملة البناء والاعمار التي تتجه الحكومة الى تحقيقها وان تتواصل حالة الوحدة والتعاون بين المواطن والاجهزة الامنية”.

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