ساري يحدد خليفة كورتوا في تشيلسي

2018/07/16 | 17:14

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هاي كورة – حدد نادي تشيلسي الإنجليزي بديل حارسه البلجيكي تيبو كورتوا نجم الفريق والذي بات قريباً من الانتقال لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني هذا الصيف.

وأكدت الصحف البريطانية أن ماوريسيو ساري مدرب الفريق الجديد أبدى رغبته بالتعاقد مع أليسون بيكر حارس مرمى نادي روما الإيطالي من أجل تعويض رحيل كورتوا المرتقب للنادي الملكي.

وأشارت الصحف بأن تشيلسي سينافس ليفربول الإنجليزي على ضم بيكر وأبدون استعدادهم للتقدم بعرض رسمي مقداره 62 مليون جنيهاً إسترليني نظير الطفر بخدمات الحارس المميز في الصيف.

كما أفادت الصحف بأن ليفربول يقاتل من أجل ضم أليسون نظراً للمستويات المخيبة التي يقدمها حارس الريدز لوريس كاريوس وأبدت إدارة الليفر إستعدادها لضم اللاعب بمقابل مادي اكبر مما سيعرضه تشيلسي.

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