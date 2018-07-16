2018/07/16 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس البصرة: قادة البلاد ينظرون الى المحافظة على انها "برميل نفط"

بغداد/..



أكد مجلس محافظة البصرة، الاثنين، ان قادة البلاد ينظرون الى المحافظة على انها "برميل نفط"، فيما اعلن تضامنه مع مطالب المتظاهرين.

وقال عضو المجلس كريم الشواك، لـ"عين العراق نيوز"، ان "ارسال قوات عسكرية الى البصرة تزيد اهاليها اصرارا على المطالبة بحقوقهم واستخدام القوة لن يفلح معهم"، مبينا ان "النخبة السياسية لم تؤسس نظاما يخدم المحافظة او المواطنين منذ 2003".

وأضاف الشواك ان "البصرة لم تحصل على اموال البترودولار منذ عدة سنوات ولم تحصل على مستحقاتها من قانون المحافظات"، موضحا ان "قادة البلاد ينظرون الى البصرة على انها برميل نفط، ولهذا نحن نتضامن مع اهلنا في المطالبة بحقوقهم".



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