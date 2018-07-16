2018/07/16 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور..الفرقة التاسعة المدرعة تنتشر في البصرة

بغداد/..



كشف مصدر أمني، الاثنين، عن انتشار الفرقة التاسعة المدرعة في شوارع محافظة البصرة، بشكل مكثف.

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ"عين العراق نيوز"، ان "انتشار الفرقة التاسعة المدرعة في شوارع محافظة البصرة، جاء كمحاولة لأنهاء التظاهرات في المحافظة، دون اعطاء مزيد من التفاصيل".

يشار الى أن مناطق مختلفة من البصرة تشهد منذ أيام احتجاجات شعبية غاضبة تضمنت إغلاق طرق وحرق اطارات وترديد هتافات تطالب بتحسين أوضاع المحافظة التي تعاني من انهيار خدمي شامل، وقد تصاعدت وتيرة تلك الاحتجاجات بعد مقتل متظاهر شاب وإصابة آخرين خلال تظاهرة خرجت في منطقة باهلة القريبة من حقل غرب القرنة النفطي.انتهى5

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