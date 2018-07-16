الإثنين 16 تموز 2018 م (3 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


العبادي : لم نقاتل داعش الا من اجل دفع الضرر عن شعبنا وتوفير حياة آمنة وخدمات لائقة
2018/07/16 | 17:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

العبادي : لم نقاتل داعش الا من اجل دفع الضرر عن شعبنا وتوفير حياة آمنة وخدمات لائقة

تأریخ التحریر: : 2018/7/16 17:06

• 38 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي : لم نقاتل داعش الا من اجل دفع الضرر عن شعبنا وتوفير حياة آمنة وخدمات لائقة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي : لم نقاتل داعش الا من اجل دفع الضرر عن شعبنا وتوفير حياة آمنة وخدمات لائقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).


كامل التفاصيل في: الفرات نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ العبادي يكلف وزيري الكهرباء والتخطيط بالتوجه للسعودية الاسبوع الجاري
⋙ الحشد الشعبي يقتل ثلاثة دواعش قرب حمرين بديالى
⋙ (سومر نيوز) تنشر موعداً جديداً لاعلان نتائج الانتخابات النهائية
⋙ إسرائيل تطلق سراح تركية بعد اتهامها بمساعدة حماس
⋙ النصر السعودي يضم المغربي أمرابط
بالفيديو والصور
⋙ فيديو: رونالدو يحظى بإستقبال الملوك في تورينو
⋙ بالفيديو: التظاهرات تمتدّ الى الشعلة بسبب تردي الكهرباء
⋙ بالصور.. الفرقة التاسعة المدرعة تنتشر في البصرة
الأكثر شيوعا