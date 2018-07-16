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العبادي يأمر بترقية ضباط الداخلية والدفاع من مستحقي الترقية لجدول تموز
2018/07/16 | 17:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

العبادي يأمر بترقية ضباط الداخلية والدفاع من مستحقي الترقية لجدول تموز

تأریخ التحریر: : 2018/7/16 16:59

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