الإثنين 16 تموز 2018 م (3 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


خلية الإعلام الحكومي: جميع توصيات اللجنة الوزارية بشأن البصرة سترفع غدًا الى مجلس الوزراء للنظر فيها
2018/07/16 | 17:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

خلية الإعلام الحكومي: جميع توصيات اللجنة الوزارية بشأن البصرة سترفع غدًا الى مجلس الوزراء للنظر فيها

الاخبار العاجلة

خلية الإعلام الحكومي: جميع توصيات اللجنة الوزارية بشأن البصرة سترفع غدًا الى مجلس الوزراء للنظر فيها

الاثنين 16 يوليو 2018 - 16:49

خلية الإعلام الحكومي: جميع توصيات اللجنة الوزارية بشأن البصرة سترفع غدًا الى مجلس الوزراء للنظر فيها

خلية الإعلام الحكومي: جميع توصيات اللجنة الوزارية بشأن البصرة سترفع غدًا الى مجلس الوزراء للنظر فيها

خلية الإعلام الحكومي: جميع توصيات اللجنة الوزارية بشأن البصرة سترفع غدًا الى مجلس الوزراء للنظر فيها 

© Copyright 2016 Alghadeer.tv All rights reserved.

www.alghadeer.tv/media/cache/ad/00/ad00b270c0ad7d3fefcfd8eabea2be52

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الإعلام الحكومي: جميع توصيات اللجنة الوزارية بشأن البصرة سترفع غدًا الى مجلس الوزراء للنظر فيها ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الإعلام الحكومي: جميع توصيات اللجنة الوزارية بشأن البصرة سترفع غدًا الى مجلس الوزراء للنظر فيها ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).


كامل التفاصيل في: قناة الغدير ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ واع / مجلس البصرة : الحقول شهدت اعتصام للمتظاهرين أمام أبوابها من دون اي اقتحام لها
⋙ واع / الداخلية : اصابة 274 عنصرا امنيا بسبب التظاهرات
⋙ واع / عضو في مجلس ذي قار يوضح مطالب المتظاهرين بالمحافظة
⋙ تحذير بقمة الصين-أوروبا.. حروب التجارة تقودنا لهذا المصير
⋙ ترامب يحلب جمهوره ويبدأ حملة إعادة انتخابه في 2020
بالفيديو والصور
⋙ فيديو: رونالدو يحظى بإستقبال الملوك في تورينو
⋙ بالفيديو: التظاهرات تمتدّ الى الشعلة بسبب تردي الكهرباء
⋙ بالصور.. الفرقة التاسعة المدرعة تنتشر في البصرة
الأكثر شيوعا