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خلية الإعلام الحكومي: جميع توصيات اللجنة الوزارية بشأن البصرة سترفع غدًا الى مجلس الوزراء للنظر فيها

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خلية الإعلام الحكومي: جميع توصيات اللجنة الوزارية بشأن البصرة سترفع غدًا الى مجلس الوزراء للنظر فيها

الاثنين 16 يوليو 2018 - 16:49

خلية الإعلام الحكومي: جميع توصيات اللجنة الوزارية بشأن البصرة سترفع غدًا الى مجلس الوزراء للنظر فيها

خلية الإعلام الحكومي: جميع توصيات اللجنة الوزارية بشأن البصرة سترفع غدًا الى مجلس الوزراء للنظر فيها

خلية الإعلام الحكومي: جميع توصيات اللجنة الوزارية بشأن البصرة سترفع غدًا الى مجلس الوزراء للنظر فيها

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