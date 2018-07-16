خامنئي يدعو لمساندة الحكومة في مواجهة الحصار الأميركي

2018/07/16 | 17:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي ـ دعا الزعيم الإيراني الأعلى أية الله علي خامنئي أجهزة الدولة لدعم حكومة الرئيس حسن روحاني في مواجهة العقوبات الأميركية المرتقبة

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