حيدر العبادي يكلف وزير الكهرباء بالتوجه الى السعودية لتوقيع مذكرة بمجال الطاقة

2018/07/16 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلوجه رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الإثنين، وزير الكهرباء بزيارة المملكة العربية السعودية لتوقيع مذكرة بمجال الطاقة.يتبع...

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