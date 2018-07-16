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حيدر العبادي يكلف وزير الكهرباء بالتوجه الى السعودية لتوقيع مذكرة بمجال الطاقة
2018/07/16 | 17:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رووداو - أربيلوجه رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الإثنين، وزير الكهرباء بزيارة المملكة العربية السعودية لتوقيع مذكرة بمجال الطاقة.يتبع...

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