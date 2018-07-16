الإثنين 16 تموز 2018 م (3 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


الداخلية تعلن اصابة 274 عنصرا امنيا بسبب اعمال العنف في التظاهرات
2018/07/16 | 17:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ الغد برس:اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن اصابة 274 من العناصر الامنية، بسبب المتظاهرين.وافاد بيان لمكتب الوزارة، تلقته "الغد برس"، ان "274 مصاب من العناصر الامنية، بسبب اعمال العنف للمتظاهرين".

واضاف، ان "الجرحى ما بين ضابط ومنتسب، من رتبة عميد الى شرطي في الداخلية"، موصفا المتظاهرين بـ"المندسين".

يذكر ان مظاهرات غاضبة، انطلقت في عدة مدن عراقية، مطالبة بخدمات الماء والكهرباء، وحق العمل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تعلن اصابة 274 عنصرا امنيا بسبب اعمال العنف في التظاهرات ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تعلن اصابة 274 عنصرا امنيا بسبب اعمال العنف في التظاهرات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).


كامل التفاصيل في: الغد برس ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ (سومر نيوز) تنشر موعداً جديداً لاعلان نتائج الانتخابات النهائية
⋙ إسرائيل تطلق سراح تركية بعد اتهامها بمساعدة حماس
⋙ النصر السعودي يضم المغربي أمرابط
⋙ السيسي يستعرض خطة تطوير المصانع الحربية مع العصار
⋙ الانبار:تدمير انفاق ومضافات لداعش وتفجير 80 عبوة ناسفة
بالفيديو والصور
⋙ فيديو: رونالدو يحظى بإستقبال الملوك في تورينو
⋙ بالفيديو: التظاهرات تمتدّ الى الشعلة بسبب تردي الكهرباء
⋙ بالصور.. الفرقة التاسعة المدرعة تنتشر في البصرة
الأكثر شيوعا