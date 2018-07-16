الداخلية تعلن اصابة 274 عنصرا امنيا بسبب اعمال العنف في التظاهرات

2018/07/16 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن اصابة 274 من العناصر الامنية، بسبب المتظاهرين.وافاد بيان لمكتب الوزارة، تلقته "الغد برس"، ان "274 مصاب من العناصر الامنية، بسبب اعمال العنف للمتظاهرين".

واضاف، ان "الجرحى ما بين ضابط ومنتسب، من رتبة عميد الى شرطي في الداخلية"، موصفا المتظاهرين بـ"المندسين".

يذكر ان مظاهرات غاضبة، انطلقت في عدة مدن عراقية، مطالبة بخدمات الماء والكهرباء، وحق العمل.

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