الإثنين 16 تموز 2018 م (3 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


متظاهرون يتجمعون أمام حقل للغاز جنوب العراق
2018/07/16 | 17:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تديره شركة كويت إنرجي...

قالت الشرطة العراقية ومصادر في قطاع الطاقة إن نحو 200 متظاهر تجمعوا عند مدخل حقل السيبة للغاز في جنوب العراق ، اليوم الاثنين ، بينما تتواصل الاحتجاجات والاضطرابات بسبب تردي الخدمات في مدن الجنوب لليوم التاسع.

وقال مسؤولون في الحقل إن الاحتجاج لم يؤثر على العمليات في السيبة الذي تديره شركة كويت إنرجي .

وذكر ناشطون إن قوات الأمن العراقية في محافظة البصرة ، الغنية بالنفط ، اعتقلت متظاهرين شاركوا في الاحتجاجات المستمرة منذ أسبوع للمطالبة بتوفير فرص عمل وخدمات أفضل.

وأضافوا أن الاعتقالات بدأت مساء الأحد، حيث طاردت الشرطة المتظاهرين على الطرق الرئيسية والأزقة بعد مظاهرات في مدينة البصرة، والمناطق الريفية المحيطة بحقول النفط.

وانتشرت قوات الأمن خارج مبنى الحكومة المحلية في البصرة لمنع المتظاهرين من التجمع هناك.

ومع تواصل الاحتجاجات تخللت بعضها محاولات لاقتحام مقرات إدارية وحقل للنفط ، رغم إعلان الحكومة إجراءات تنموية لاحتواء الاضطرابات.

وتصدت قوات الأمن لاحتجاجات على بعد نحو 4 كيلومترات من حقل الزبير النفطي، الذي تديره شركة «إيني»، قرب البصرة.

وقالت مصادر في الشرطة إن 40 شخصاً أصيبوا، 3 منهم برصاص حي .

وأفاد مسؤولون محليون بأن الاحتجاجات لم تؤثر على إنتاج النفط في مدينة البصرة ، التي تدر صادرات النفط منها أكثر من 95 في المائة من عائدات العراق.

ومن شأن أي تعطل للإنتاج أن يلحق ضرراً شديداً بالاقتصاد المتعثر، ويقود أسعار الخام العالمية للارتفاع.

 

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرون يتجمعون أمام حقل للغاز جنوب العراق) نشر أولاً على موقع (باسنيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرون يتجمعون أمام حقل للغاز جنوب العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (باسنيوز).


كامل التفاصيل في: باسنيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ (سومر نيوز) تنشر موعداً جديداً لاعلان نتائج الانتخابات النهائية
⋙ إسرائيل تطلق سراح تركية بعد اتهامها بمساعدة حماس
⋙ النصر السعودي يضم المغربي أمرابط
⋙ السيسي يستعرض خطة تطوير المصانع الحربية مع العصار
⋙ الانبار:تدمير انفاق ومضافات لداعش وتفجير 80 عبوة ناسفة
بالفيديو والصور
⋙ فيديو: رونالدو يحظى بإستقبال الملوك في تورينو
⋙ بالفيديو: التظاهرات تمتدّ الى الشعلة بسبب تردي الكهرباء
⋙ بالصور.. الفرقة التاسعة المدرعة تنتشر في البصرة
الأكثر شيوعا