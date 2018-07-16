2018/07/16 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تديره شركة كويت إنرجي...

قالت الشرطة العراقية ومصادر في قطاع الطاقة إن نحو 200 متظاهر تجمعوا عند مدخل حقل السيبة للغاز في جنوب العراق ، اليوم الاثنين ، بينما تتواصل الاحتجاجات والاضطرابات بسبب تردي الخدمات في مدن الجنوب لليوم التاسع.

وقال مسؤولون في الحقل إن الاحتجاج لم يؤثر على العمليات في السيبة الذي تديره شركة كويت إنرجي .

وذكر ناشطون إن قوات الأمن العراقية في محافظة البصرة ، الغنية بالنفط ، اعتقلت متظاهرين شاركوا في الاحتجاجات المستمرة منذ أسبوع للمطالبة بتوفير فرص عمل وخدمات أفضل.

وأضافوا أن الاعتقالات بدأت مساء الأحد، حيث طاردت الشرطة المتظاهرين على الطرق الرئيسية والأزقة بعد مظاهرات في مدينة البصرة، والمناطق الريفية المحيطة بحقول النفط.

وانتشرت قوات الأمن خارج مبنى الحكومة المحلية في البصرة لمنع المتظاهرين من التجمع هناك.

ومع تواصل الاحتجاجات تخللت بعضها محاولات لاقتحام مقرات إدارية وحقل للنفط ، رغم إعلان الحكومة إجراءات تنموية لاحتواء الاضطرابات.



وتصدت قوات الأمن لاحتجاجات على بعد نحو 4 كيلومترات من حقل الزبير النفطي، الذي تديره شركة «إيني»، قرب البصرة.



وقالت مصادر في الشرطة إن 40 شخصاً أصيبوا، 3 منهم برصاص حي .

وأفاد مسؤولون محليون بأن الاحتجاجات لم تؤثر على إنتاج النفط في مدينة البصرة ، التي تدر صادرات النفط منها أكثر من 95 في المائة من عائدات العراق.



ومن شأن أي تعطل للإنتاج أن يلحق ضرراً شديداً بالاقتصاد المتعثر، ويقود أسعار الخام العالمية للارتفاع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرون يتجمعون أمام حقل للغاز جنوب العراق) نشر أولاً على موقع (باسنيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرون يتجمعون أمام حقل للغاز جنوب العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (باسنيوز).