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موغيريني: أمريكا ستبقى حليفتنا وآمل أن يناقش ترامب وبوتين التحكم بالسلاح النووي
2018/07/16 | 17:27
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ستبقى حليفة لأوروبا، معربة عن أملها أن يناقش الرئيسين الأمريكي والروسي مساعي الحد من انتشار السلاح النووي.

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