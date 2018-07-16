لبنان: توقيع عقد لشراء الطاقة الكهربائية من القطاع الخاص

2018/07/16 | 17:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الطاقة اللبناني سيزار أبي خليل، اليوم الاثنين، عن إطلاق مشروع للحصول على الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح في خطوة تأمل السلطات اللبنانية في أن تسهم في تخفيف كلفة إنتاج الكهرباء، في ظل الصعوبات المزمنة التي يعانيها هذا القطاع في لبنان.

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